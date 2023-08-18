Белый дом подтвердил: сначала тренировки, потом самолеты

Белый дом подтвердил, что США одобрят поставку Украине истребителей F-16 после завершения обучения украинских пилотов. Об этом, по данным украинских СМИ, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Советник президента Байдена подтвердил, что у него есть письмо, которое госсекретарь Энтони Блинкен отправил своим коллегам в Дании и Нидерландах, в котором «после успешного завершения учений и после консультации с Конгрессом» выразил готовность одобрить поставку истребителей F-16.

“Это естественное продолжение того, о чем объявил президент Байден в Хиросиме”, — сказал Салливан, напомнив, что американский лидер анонсировал обучение украинцев самолетам F-16 на саммите G7, который проходил в Японии. .

Также он отметил, что Вашингтон не отказался от намерения передать Киеву истребители.