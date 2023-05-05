Белый дом пригрозил Судану санкциями

Объявление Несмотря на семь- В день прекращения огня и многочисленных посреднических усилий в Судане все еще гибнут люди. Об этом сообщает Euronews.

США готовятся к «затяжному» конфликту в Судане, поскольку «обе стороны считают, что могут победить в военном отношении, и не желают садиться за стол переговоров». не имеет стимула», — говорится в заявлении директора разведки США Эврила Хейнса.

Глава Белого дома назвал продолжающиеся боевые действия в Хартуме «трагедией» и «угрожает миру, безопасности и стабильности Судана, и подрывает демократические реформы. пригрозили применить санкции ко всем лицам, которые «обеспечивают насилие в отношении мирных жителей». число жертв вооруженного конфликта между Суданом приближается к 700, ранено более 5000 человек.

По данным ООН, не менее 115 000 суданцев были вынуждены покинуть страну.