Белый дом призвал американцев немедленно покинуть Россию

Белый Белый дом призвал американцев покинуть Россию сразу же после ареста журналиста WSJ Эвана Хершковича.

Белый дом заявляет, что преследование американских граждан со стороны российского правительства неприемлемо. «Решительно осуждаем арест Эвана Хершковича», — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Госсекретарь США Энтони Блинкен связал арест Гершковича с репрессиями против СМИ в России. “Мы решительно осуждаем непрекращающиеся попытки Кремля запугать, подавить и наказать журналистов и гражданское общество”, – сказал Блинкен. Он также поддерживает связь со своей семьей и своим работодателем, The Wall Street Journal.