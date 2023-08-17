Белый дом: США и их союзники планируют ускорить подготовку украинских пилотов для самолетов F-16

США работают с европейскими союзниками над тем, чтобы как можно скорее начать обучение украинских пилотов F-16. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби.

В то же время Кирби заявил, что новой информации о подготовке украинских пилотов нет.

«После Вильнюса и саммита G7 президент Джо Байден дал твердое обещание поддержать поставку Украине самолетов F-16. Мы активно работаем с нашими европейскими союзниками и друзьями, чтобы начать эту подготовку как можно скорее», — сказал представитель Белого дома.

Страны-союзники приняли решение обучать украинских пилотов истребителям F-16. Эту инициативу одобрил президент США Джо Байден.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обучение украинских вооруженных сил на американских истребителях F-16 начнется в августе.