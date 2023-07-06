Белый дом: Украина должна соответствовать стандартам НАТО, чтобы вступить в альянс

Перед принятием в союз Украина должна реформироваться и соответствовать стандартам НАТО, как и другие страны.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в следующий брифинг для журналистов 5 июля. люм.

«Президент США Джо Байден еще раз подчеркнул, что Украина должна пройти реформы, чтобы соответствовать тем же стандартам, что и любая другая страна НАТО, прежде чем присоединиться к альянсу. По его мнению, этого можно добиться, Украина может этого добиться, сказал он.

«Мы привержены политике открытых дверей НАТО. Любое решение о членстве в НАТО принимается 31 страной-союзницей и кандидатом. В данном случае, что касается Украины, мы обсудили с нашими союзниками по НАТО и Украиной, как мы можем поддержать стремление Киева вступить в НАТО, но я не буду вдаваться в подробности и не буду говорить о тайных переговорах”, – сказал он.