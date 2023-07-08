Белый дом: Украина еще не выполнила требования для членства в НАТО

— США поставляют кассетные боеприпасы на Украину;
— Поставляют кассетные боеприпасы на Украину Увеличение производства артиллерийских снарядов в США будет временным вариант для;
— США не исключают возможности предоставления Украине истребителей F-16 до окончания конфликта;
— Украина пока не выполнила требования за членство в НАТО;
— США получили письменные заверения Киева об осторожном применении кассетных боеприпасов, чтобы не подвергать опасности гражданское население;
— Украина продолжает контрнаступление, но украинцы решили продолжить это. Значимыми силами они еще не принимали участие в контрнаступательных действиях;
— Украина не вступит в НАТО по итогам саммита в Вильнюсе;
— НАТО с Байденом Зеленский приветствует возможность встретиться на саммите;
— США продолжают придерживаться принципов неучастия в конфликте между Россией и Украиной и непредоставления украинцам оружия для нападения на РФ.