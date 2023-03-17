Бердымухамедов предложил выдвинуть Эдогана на Нобелевскую премию

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил выдвинуть Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана на соискание Нобелевской премии мира. Об этом он сказал сегодня, 16 марта, на внеочередном саммите Организации тюркских государств в Анкаре.

Он подчеркнул, что его дружба с Раджабом Тайипом Эрдоганом насчитывает 22 года истории.

“Мой дорогой друг Раджаб Тайип Эрдоган! Мы знаем вас 22 года. От имени туркменского народа выражаю искреннюю признательность за поддержку, которую вы оказывали Туркменистану в эти годы», — сказал Бердымухамедов.

Он также сказал, что Эрдоган — важная политическая фигура в мире.

Бердымухамедов продолжил свое выступление и сказал, что Эрдоган — лидер, который достоин получения Нобелевской премии мира.

“Он прилагает большие усилия не только для своего народа, но и для мирного проживания всех мусульманских народов. Эрдоган проводит большую работу по обеспечению мира и безопасности, устойчивого развития и взаимопонимания в международных отношениях в регионе и мире. Принимая это во внимание, мы выдвигаем кандидатуру Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на соискание Нобелевской премии мира и поддерживаем все предложения в этом направлении. Эрдоган действительно менеджер, достойный этой международной награды», — считает бывший президент Туркменистана.