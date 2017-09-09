Береговой комплекс ЧФ «Утес» на учении выпустил две крылатые ракеты

Корабельные ударные группы Черноморского флота, подразделения береговых войск и морская авиация 9 сентября выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы.

Береговой стационарный комплекс «Утес» произвел два пуска крылатых ракет в интересах кораблей флота, отрабатывающих организацию коллективной противовоздушной обороны.

Ракетные катера «Ивановец», Р-239 и Р-60 в составе корабельной ударной группы обнаружили цель и обстреляли ее артиллерией. Они произвели пуски переносных зенитно-ракетных комплексов по крылатой ракете.

Корабли противолодочной ударной группы успешно обнаружили цель, взяли ее на сопровождение и поразили огнем артиллерии и ракетами зенитно-ракетного комплекса «Оса».

К учениям привлекли 20 боевых кораблей и судов, многофункциональные истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, самолеты Ан-26, Бе-12, вертолеты Ка-27, а также комплекс беспилотных летательных аппаратов «Форпост», сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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