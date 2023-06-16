Берлин не планирует отдавать Украине запрошенный Киевом «Таурус»

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не планирует предоставлять Украине запрошенные Киевом крылатые ракеты большой дальности «Таурус».

Крылатая ракета Taurus KEPD 350 «Бункер», известная как «Аджали», способна преодолевать системы ПВО, работая на предельно малых высотах и ​​уклоняясь от наземных препятствий. «Таурус» имеет двухступенчатую боевую часть, первая часть которой предназначена для пробития железобетонных или глубоко заглубленных целей, а вторая часть предназначена для нанесения большого урона зданию или бункеру.

В Европе эти ракеты запускаются с истребителей “Торнадо” и F-18. В случае поставки в Украину самолеты украинского флота потребуют доработки для ввода в строй.