Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони прилетел в Россию на день рождения президента Владимира Путина.

Политик опубликовал в своем аккаунте в Facebook фотографию, где он стоит на фоне акватории и показывает на море.

«Я раскрыл еще одну распространенную «ложь». Черное море не черное, а красивейшего насыщенного голубого цвета», — подписал снимок Берлускони.

Год назад Сильвио Берлускони также был на дне рождения президента РФ Владимира Путина и подарил ему пододеяльник с вышивкой ручной работы, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимиру Путину 7 октября исполнилось 66 лет.

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