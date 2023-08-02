Беруний Алимов назначен на новую должность

Узбекистан Права потребителей Согласно соответствующему приказу председателя Федерации обществ защиты Алимов Беруний Султанович назначен на должность советника председателя Федерации по вопросам международных связей и работы с иностранными грантами, родился в р-не. В 1994 году окончил Институт массовых коммуникаций Индии, а в 1995 году окончил факультет журналистики УзМУ.

Б.Алимов получил степень доктора филологических наук в 2021 году.

Начал работать в дирекции «Ахборот» Национальной телерадиокомпании Узбекистана. 1994-1996 гг. переводчик, корреспондент, комментатор дирекции МТРК «Ахборот», 1996-1997 гг. 3-й секретарь – пресс-атташе Посольства Республики Узбекистан в Великобритании, 2001-2005 гг. 2-й секретарь Посольства Республики Узбекистан в Японии , 2008 г.- В 2009 г. работал пресс-секретарем Президента Республики Узбекистан, а в 2009-2011 гг. работал первым секретарем Посольства Республики Узбекистан в Российской Федерации.

В настоящее время работает директором НОО «Новый медиаобразовательный центр» и Научно-исследовательского института медиа и коммуникаций.