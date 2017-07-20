Беспилотник США три часа патрулировал границы России на Черном море

Стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4A Global Hawk совершил разведывательный полет вблизи побережья Крыма, Севастополя и Краснодарского края.

Об этом сообщают западные сайты, отслеживающие полеты военной авиации.

Полет прошел на высоте около 16 тыс. м вдоль российской морской границы от крымского мыса Сарыч до Сочи. Он длился три часа.

По данным западных сайтов, дальний тяжелый беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии, прошел над Грецией и Болгарией и вошел в воздушное пространство над Черным морем южнее болгарского порта Бургас. Оттуда он направился к южному побережью Крыма. На обратном пути в районе мыса Сарыч беспилотник повернул на северо-запад и совершил не менее трех пролетов вдоль юго-западной и западной части полуострова. Временами он приближался к Севастополю на расстояние около 40 км.

По завершении полета у российских берегов на Черном море дальний беспилотник ВВС США вошел в воздушное пространство Украины в районе Николаевской области и взял курс на Донбасс, сообщает «Интерфакс».

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