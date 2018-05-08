Беспилотник ВВС США провел разведку на Черном море у побережья Кубани

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk 7 мая совершил многочасовой полет вблизи Крыма и побережья Краснодарского края.

Это следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, дальний американский беспилотник, осуществлявший ранее 7 мая длительную разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, около 16:55 был зафиксирован к западу от Крыма. В течение более пяти часов он курсировал вдоль морских границ России на Черном море от самой западной точки Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья, а также всего побережья Краснодарского края вплоть до Сочи на высоте 16 тыс. м. В районе Севастополя беспилотник приближался к побережью Крыма на расстояние около 35 км, в районе Алупки и Ялты, Керченского пролива, а также у побережья Краснодарского края в районе Новороссийска, Геленджика и Туапсе — на расстояние приблизительно 40-45 км.

По имеющимся данным, стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил по этому маршруту вдоль морских границ России на Черном море не менее четырех пролетов. С учетом возможностей ведения разведки на глубину до 450 км, он мог наблюдать за всей территорией Крыма и Кубани, а также частью Ставропольского края. В 22:05 он ушел от российских морских границ, возвращаясь на авиабазу в Италии.

Ранее 7 мая этот дальний американский беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в 8:08 пересек границу Украины со стороны Румыни, взяв курс на Донбасс. Приблизительно в 9:45 он начал курсировать по дуге вдоль линии разграничения Украины с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, находясь в воздушном пространстве над контролируемой Киевом территорией на высоте около 15,3 тыс. м. В 16:45 он покинул украинское небо в районе Николаевской области, войдя в воздушное пространство над международными водами Черного моря и взяв курс на Крым, сообщает «Интерфакс».

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