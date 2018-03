Беспилотные грузовики Tesla доставили первый груз

Об этом сообщил глава компании Илон Маск. По словам предпринимателя, грузовики проделали путь из Невады в Калифорнию.

Фотографии беспилотных грузовиков Илон Маск опубликовал в своем Instagram. Беспилотные фуры привезли аккумуляторы для автомобилей Tesla с завода в городе Спаркс (штат Невада), на сборочный конвейер в городе Фримонт (штат Калифорния).

После презентации машин отмечалось, что в серийное производство они не поступят до 2019 года. При этом Tesla уже получила заказы на транспортные средства от ряда компаний.

Среди главных отличительных характеристик грузовиков — нагрузка в 36 т на максимальной скорости и преодоление около 500 миль (800 км) без подзарядки, пишут «Известия».

First production cargo trip of the Tesla Semi heavy duty truck, carrying battery packs from the Gigafactory in the Nevada mountains to the car factory in California

Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Мар 7, 2018 в 11:23 PST

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник