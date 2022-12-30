Бесплатное ПО для маркировки позволит бизнесу сэкономить до 3 млн рублей

ПО дает возможность заказывать коды маркировки, печатать этикетки c ними, проводить сверку кодов и вносить их в отчет, отправлять данные в систему «Честный знак» и вводить товары в оборот.

В преддверии старта маркировки пива и пивной продукции Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор Национальной системы цифровой маркировки и прослеживаемости «Честный знак») выпустил бесплатное программное обеспечение для малого и среднего бизнеса «Маркировка.Просто». ПО устанавливается на компьютеры с системой Windows. Оно позволяет заказывать коды маркировки, печатать этикетки c ними, проводить сверку кодов и вносить их в отчет, отправлять данные в систему «Честный знак» и вводить товары в оборот.

До этого коды маркировки выгружались через личный кабинет отдельно, для вывода на печать их приходилось адаптировать при помощи специализированных платных программ. Сейчас все это можно сделать бесплатно по принципу «одного окна». Также приложение автоматически проверяет ошибки, которые можно допустить при маркировке товаров.

За счет этого снижаются затраты и повышается производительность бизнеса: все действия можно осуществлять через единый интерфейс, а внедрять иные платные решения или разрабатывать собственные не потребуется. Разработка аналогичного ПО собственными силами или покупка долгосрочной лицензии у сторонних производителей обошлась бы бизнесу в сумму до 3 млн рублей. Скачать приложение можно на официальном сайте честныйзнак.рф.

В числе других преимуществ нового ПО – возможность работы одновременно несколькими пользователями на разных компьютерах и самостоятельно дорабатывать функционал ПО под потребности компании. «Маркировка.Просто» поддерживает как ручные сканеры, так и системы машинного зрения, а также работает с широкой линейкой распространенных термотрансферных принтеров.

«Совместно с нашими партнерами, такими, как, к примеру, АТОЛ, мы разработали недорогие, комплекты оборудования для маркировки. Они включают в себя принтер и сканер, интегрированные с нашим бесплатным приложением. Это позволяет быстро оснастить производство всем необходимым и сразу же начать работу. Также поддерживаются принтеры, входящие в льготные программы по оснащению оборудованием производителей пива. Для упрощения работы с маркировкой представителям малого бизнеса доступны и другие бесплатные сервисы – система электронного документооборота ЭДО.Лайт и мобильное приложение «Честный ЗНАК.Бизнес», которое заменяет сканер», – рассказывает Директор департамента разработки компонентов эмиссии и учета кодов маркировки ЦРПТ Дмитрий Данков.

«Маркировка.Просто» предназначена для работы с обувью, товарами легкой промышленности, молочной продукцией, водой, парфюмерией, шинами, фототехникой, а также пивом и пивными напитками. В дальнейшем количество товарных групп, поддерживаемых приложением, будет расширяться.

Позиция бизнеса

Функционал приложения полностью соответствует всем требованиям бизнеса, считает руководитель цеха розлива ООО «Пивоварня» Игорь Шевцов. «Приложение интуитивно понятное, разобраться во всех процессах максимально легко. Поэтому производители смогут быстро настроить все, что нужно для работы с маркированными товарами и начать пользоваться приложением. Такие бесплатные решения важны для бизнеса. В первую очередь – небольших компаний, для которых даже небольшие расходы на внедрение IT-систем являются значимыми», – считает он.

«Маркировка.Просто» в большей степени отвечает нашим потребностям. Мы практически готовы полноценно использовать новое программное обеспечение и фактически уже начали его применение. Мы заказываем через приложение коды и печатаем этикетки для продукции. Конечно же, временами возникают вопросы, но с техподдержкой их быстро решаем. Система легко встраивается в бизнес-процессы, в ней есть многое необходимое для работы с функционалом маркировки, а ее бесплатное использование – огромная поддержка для бизнеса», – сообщила исполнительный директор производителя воды «Нэро Кристалл» Олеся Новикова.

Руководитель отдела информационных технологий «Ровеньки маслосырзавод» Александр Мямлин назвал новый инструмент важным способом поддержки малого бизнеса. «Мы принимали участие в тестировании системы и видим, что она развивалась и дорабатывалась с учетом мнения реальных производителей. Важно заранее продумывать интеграцию системы в бизнес-процессы, но для малого бизнеса приложение абсолютно точно станет хорошим рабочим решением при работе с маркировкой», – сказал эксперт.

«Безусловно, новое решение будет полезно предпринимателям. Оно позволяет выполнять все требования маркировки, заказывать этикетки, наносить коды на продукцию, вводить ее в оборот, интегрировать его с электронным документооборотом. Важно обеспечить дальнейшее развитие этого ПО для того, чтобы в нем можно было также осуществлять все будущие этапы работы с маркированной продукцией – например агрегацию», – говорит IT-директор «Владимирской пивоварни» Александр Дудников.

Национальная система маркировки «Честный знак» вводится в России с 2019 года. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, электронные сигареты и жидкости для них, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты. С 1 апреля маркировка будет введена для пива и слабоалкогольных напитков. Также в настоящее время проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков и медицинских изделий.