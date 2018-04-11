Бесплатные поезда ЧМ-2018 будут делать остановки на вокзалах Краснодара и Туапсе

В расписание поездов ЧМ-2018 добавили промежуточные остановки.

Бронирование стало доступным на сайте «Транспортной дирекции — 2018». Всего добавлено 11 промежуточных остановок для 495 дополнительных поездов. На маршруте Санкт-Петербург — Адлер добавили четыре промежуточных остановки: Тверь, Ростов Главный, Краснодар-1 и Туапсе, а на маршруте Москва — Екатеринбург — три: в Нижнем Новгороде, Казани и Владимире.

«К нам поступало большое количество обращений от болельщиков, которые просили добавить промежуточные остановки на маршрутах дополнительных поездов. Мы провели большую работу и постарались учесть запросы пассажиров и вот теперь стало доступным бронирование с промежуточных остановок, например, с таких городов, как Владимир, Нижний Новгород, Тверь, Краснодар и других», — рассказал генеральный директор АНО «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 в РФ» Кирилл Поляков.

Всего перевозчиком арендовано 728 поездов общей вместимостью на 440 тыс. 650 человек. На сегодняшний день забронировано 50% мест. Планируется задействовать современный комфортабельный подвижной состав: одноэтажные и двухэтажные вагоны, электропоезда «Ласточка» и скоростные поезда «Стриж». «Ласточки» и «Стрижи» будут курсировать в направлении Москва — Нижний Новгород, сообщает пресс-служба АНО «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 в Российской Федерации».

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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