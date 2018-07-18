Бесплатные поезда ЧМ-2018 перевезли около 319 тыс. болельщиков

Перевозки болельщиков в бесплатных поездах в рамках мундиаля завершились 17 июля.

По данным ОАО «РЖД», их услугами воспользовались около 319 тыс. человек. Пик перевозок пришелся на 24 июня. В этот день было отправлено 45 бесплатных поездов, которыми воспользовались более 26 тыс. болельщиков.

На время проведения ЧМ по футболу было назначено 734 рейса бесплатных поездов, которые курсировали по 31 маршруту между 11 городами-организаторами футбольных матчей. В поезда были включены современные вагоны, оснащенные кондиционерами, розетками, купе для поездок маломобильных граждан. Специальную подготовку прошли более 2,3 тыс. проводников и начальников поездов, а также около 4 тыс. сотрудников вокзалов.

Для обслуживания гостей мундиаля задействовали 31 железнодорожный вокзал в городах-организаторах и пять вокзалов на промежуточных остановках, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходил на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. В турнире приняли участие 32 сборные. В общей сложности в рамках мундиаля было сыграно 64 матча.

Победу в финальном матче турнира одержала сборная Франции. Сборная России дошла до четвертьфинала, где в серии послематчевых пенальти уступила команде Хорватии.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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