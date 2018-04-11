Бесплатные поезда для болельщиков ЧМ-2018 обошлись РФ в 3 млрд рублей

На время чемпионата мира по футболу назначили 728 дополнительных поездов на 440 тыс. мест для бесплатной перевозки болельщиков.

Заместитель генерального директора АНО «Транспортная дирекция — 2018» Алексей Петров сообщил, что стоимость системы бесплатных поездов составляет около 3 млрд рублей. Это включает как аренду и бронирование поездов, так и работу людей.

По его словам, затраты большие. Этим Россия хочет показать свое радушие — гости смогут оценить масштаб страны, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», болельщики ЧМ по футболу смогут заказать билеты на бесплатный поезд по телефону. Уже забронировали более 50% мест в бесплатных поездах.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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