Беспорядки во Франции переросли в столкновения с полицией

Вчера протесты в ряде французских городов переросли в беспорядки и столкновения с полицией после решения Конституционного совета республики утвердить основные положения пенсионной реформы.

BFMTV По данным правоохранительных органов, в протестах в Париже приняли участие около 4 тысяч человек. Несколько групп протестующих собрались перед мэрией. Они подожгли мусорные баки, уличную мебель и велосипеды. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

В городе Ренн протестующие напали на полицейский участок и подожгли вход.

В центре Нанта нет трамвая. На улицах был устроен пожар, а у здания префектуры произошли столкновения между протестующими и правоохранителями. Около 2300 протестующих вышли на улицы Тулузы. Демонстрации также проходят в городах Дижон, Страсбург, Марсель и Лион, где полиция применила слезоточивый газ.