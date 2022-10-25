Betwinner – быстрый вход в личный кабинет

Сайт Betweener, запущенный в начале 2018 года, предоставляет игрокам множество вариантов азартных игр. Большое количество вариантов оплаты и быстрая служба поддержки клиентов в хорошо разработанном и удобном интерфейсе особенно впечатляют.
На сайте betwinner вход в личный кабинет осуществляется довольно просто. Кнопка для этого располагается в верхнем правом углу экрана, достаточно только нажать на нее и ввести свои данные. Помимо этого, сайт платформы, которая одновременно является букмекерской конторой и казино, отличается в целом простым интерфейсом, который позволяет легко окунуться в мир азартных игр даже новичкам.
Быстрая регистрация в 1 клик и вход в личный кабинет
Прежде чем начать делать ставки на спорт и играть в казино, необходимо пройти короткую процедуру создания аккаунта. Это происходит следующим образом:
- Нажмите на кнопку регистрации в верхнем правом углу экрана.
- Выберете пункт «быстрая регистрация».
- Согласитесь с условиями.
Готово! Аккаунт создан и выполнен быстрый вход. Но в целях безопасности и надежности все-таки рекомендуется добавить в настройках свою электронную почту или номер телефона. Для быстрого входа платформа запомнить устройство и не будет требовать пароль. Также при обычной регистрации можно сохранить логин и пароль в браузере. Все это позволяет быстро войти в личный кабинет и начать наслаждаться азартными развлечениями.
Награда за быструю регистрацию и вход
Приветственный бонус является отличным подарком всем новым игрокам. Платформа удваивает первый депозит на сумму до 100 долларов. Все, что нужно сделать, это внести деньги на счет в первый раз, минимум 1 usd. В Betweener также существует требования к отыгрышу, оно призвано обратить внимание новичков на ставки в режиме экспресса. Такой тип пари позволяет значительно увеличить маленький коэффициент одиночных событий, объединив их в один купон.
Изначально дополнительная сумма депозита, получаемая в результате активации бонуса, поступает на отдельный счёт. Для того, чтобы перевести деньги на обычный, необходимо делать ставки, где в одном купоне будет как минимум 3 события, у каждого из которых коэффициент должен превышать 1,4. Необходимо всего лишь создать несколько экспрессов, сумма ставок по которым будет превышать бонус в 5 раз, на это дается 30 дней. После выполнения условий все средства с дополнительного счета будут переведены на основной, станет возможно снять их все или продолжить использовать для ставок, уже в любом режиме.
Другие бонусы
- Постоянным игрокам стоит взглянуть на функцию кэшбэка в разделе профиля с акциями. Там отображаются средства, которые вернулись обратно после неудачной ставки. Деньги попадают на отдельный счёт, и их требуется отыграть.
- В разделе со спортом ежедневно присутствует экспресс дня. При ставке на него можно получить подарок в 10%, который в случае победы сразу же попадет на основной счет.
- Особо невезучим букмекерская контора Betweener готова предоставить «утешительный бонус» за двадцать проигранных пари подряд.
- На день рождения пользователя предусмотрен фрибет по случаю праздника.
- Если заключать ежедневные пари, то каждый четверг будет даваться бонус на пополнение счета. Это очень похоже на приветственную акцию, то есть подарок составит 100% от суммы, но не более 100 долларов, но будет только 24 часа, чтобы его отыграть в тройном размере.
Итоги
Betwinner предлагает всем своим клиентам не только большой выбор спортивных событий, разнообразные способы транзакций, быстрые выплаты, качественную службу поддержки, но и удобный интерфейс, который позволяет выполнить быстрый вход в личный кабинет за пару кликов. Многие игроки отмечают высокое качество сервиса, поэтому остаются верны платформе и продолжают делать ставки именно здесь.