Betwinner – быстрый вход в личный кабинет

Сайт Betweener, запущенный в начале 2018 года, предоставляет игрокам множество вариантов азартных игр. Большое количество вариантов оплаты и быстрая служба поддержки клиентов в хорошо разработанном и удобном интерфейсе особенно впечатляют.

На сайте betwinner вход в личный кабинет осуществляется довольно просто. Кнопка для этого располагается в верхнем правом углу экрана, достаточно только нажать на нее и ввести свои данные. Помимо этого, сайт платформы, которая одновременно является букмекерской конторой и казино, отличается в целом простым интерфейсом, который позволяет легко окунуться в мир азартных игр даже новичкам.

Быстрая регистрация в 1 клик и вход в личный кабинет

Прежде чем начать делать ставки на спорт и играть в казино, необходимо пройти короткую процедуру создания аккаунта. Это происходит следующим образом:

Нажмите на кнопку регистрации в верхнем правом углу экрана. Выберете пункт «быстрая регистрация». Согласитесь с условиями.

Готово! Аккаунт создан и выполнен быстрый вход. Но в целях безопасности и надежности все-таки рекомендуется добавить в настройках свою электронную почту или номер телефона. Для быстрого входа платформа запомнить устройство и не будет требовать пароль. Также при обычной регистрации можно сохранить логин и пароль в браузере. Все это позволяет быстро войти в личный кабинет и начать наслаждаться азартными развлечениями.

Награда за быструю регистрацию и вход

Приветственный бонус является отличным подарком всем новым игрокам. Платформа удваивает первый депозит на сумму до 100 долларов. Все, что нужно сделать, это внести деньги на счет в первый раз, минимум 1 usd. В Betweener также существует требования к отыгрышу, оно призвано обратить внимание новичков на ставки в режиме экспресса. Такой тип пари позволяет значительно увеличить маленький коэффициент одиночных событий, объединив их в один купон.

Изначально дополнительная сумма депозита, получаемая в результате активации бонуса, поступает на отдельный счёт. Для того, чтобы перевести деньги на обычный, необходимо делать ставки, где в одном купоне будет как минимум 3 события, у каждого из которых коэффициент должен превышать 1,4. Необходимо всего лишь создать несколько экспрессов, сумма ставок по которым будет превышать бонус в 5 раз, на это дается 30 дней. После выполнения условий все средства с дополнительного счета будут переведены на основной, станет возможно снять их все или продолжить использовать для ставок, уже в любом режиме.

Другие бонусы

Постоянным игрокам стоит взглянуть на функцию кэшбэка в разделе профиля с акциями. Там отображаются средства, которые вернулись обратно после неудачной ставки. Деньги попадают на отдельный счёт, и их требуется отыграть.

В разделе со спортом ежедневно присутствует экспресс дня. При ставке на него можно получить подарок в 10%, который в случае победы сразу же попадет на основной счет.

Особо невезучим букмекерская контора Betweener готова предоставить «утешительный бонус» за двадцать проигранных пари подряд.

На день рождения пользователя предусмотрен фрибет по случаю праздника.

Если заключать ежедневные пари, то каждый четверг будет даваться бонус на пополнение счета. Это очень похоже на приветственную акцию, то есть подарок составит 100% от суммы, но не более 100 долларов, но будет только 24 часа, чтобы его отыграть в тройном размере.

Итоги

Betwinner предлагает всем своим клиентам не только большой выбор спортивных событий, разнообразные способы транзакций, быстрые выплаты, качественную службу поддержки, но и удобный интерфейс, который позволяет выполнить быстрый вход в личный кабинет за пару кликов. Многие игроки отмечают высокое качество сервиса, поэтому остаются верны платформе и продолжают делать ставки именно здесь.