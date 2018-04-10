Безлимитные электронные проездные в Краснодаре планируют отменить 20 апреля

Об этом 10 апреля сообщили в КТТУ.

В пресс-службе управления муниципального транспорта прокомментировали эти изменения.

«Безлимитными проездными пользуются всего около 1 тыс. 200 человек. Они осуществляют примерно 1% от общего числа поездок в транспорте МУП «КТТУ». Контрольно-счетная палата Краснодарского края предложила отменить этот тип проездных как невыгодный для экономики предприятия», — пояснил специалист по СМИ и связям с общественностью МУП «КТТУ» Олег Бодня.

Раньше безлимитный электронный проездной можно было купить за 1,5 тыс. рублей и месяц ездить по городу в трамваях, троллейбусах и автобусах. Карту можно будет пополнить до конца суток 19 апреля и пользоваться ей еще в течение 30 дней.

С 20 апреля также повышается стоимость проезда в муниципальном транспорте Краснодара. Билет будет стоить 26 рублей. Увеличение тарифа позволит трамвайно-троллейбусному управлению работать рентабельно. При этом сэкономить удастся, пользуясь единой транспортной картой. Ее владельцам сделают скидку в два рубля на каждую поездку.

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