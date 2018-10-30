Безопасность кубанцев во время ноябрьских праздников обеспечат 5 тыс. человек

Об этом 30 октября сообщили на заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба под руководством главы региона Вениамина Кондратьева.

В мероприятии приняли участие начальник УФСБ РФ по Краснодарскому краю Игорь Колосов, председатель ЗСК Юрий Бурлачко, прокурор Кубани Сергей Табельский, вице-губернаторы, главы районов.

Кондратьев отметил, что 4 ноября Кубань со всей страной будет отмечать День народного единства.

«Традиционно в этот день по всему региону проходят праздничные мероприятия, концерты, акции. Во всех муниципалитетах в местах массовых гуляний нужно организовать дежурство оперативных служб и скорой помощи», — сказал губернатор.

Он отметил, что также следует еще раз проверить на соблюдение норм антитеррористической и пожарной безопасности авто- и ж/д вокзалы, аэропорты. Во всех муниципалитетах необходимо предусмотреть усиление сотрудников полиции казаками районных казачьих обществ.

Как сообщил исполняющий обязанности начальника ГУ МВД РФ по краю Сергей Воложинов, для обеспечения правопорядка в праздники задействуют более 5 тыс. человек, в их числе сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии, курсанты Краснодарского университета МВД России, казаки, народные дружины.

По словам вице-губернатора Николая Долуды, более 1,7 тыс. казаков будет участвовать в охране общественных территорий. Дополнительно по согласованию с ГУВД при необходимости будет направлено до 4 тыс. казаков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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