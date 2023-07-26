Безопасность украинских портов и поставки зерна обсудят на первом заседании Совета Украина-НАТО

На сегодня запланировано первое заседание Совета НАТО-Украина, о создании которого было торжественно объявлено на саммите альянса две недели назад.

Совет отличается от существовавшей ранее комиссии тем, что Киев может созвать его в кризисной ситуации. Именно так украинские чиновники и поступили после того, как Россия вышла из зерновой сделки и начала обстреливать продовольственную инфраструктуру Украины, официально вышла из зернового соглашения, которое позволяло безопасный экспорт и отменяло гарантии сохранности грузов. После этого Киев и Москва фактически объявили блокаду судов в Черном море.

Украина — один из ведущих мировых поставщиков зерна и главный конкурент России на зерновом рынке. После выхода из соглашения Россия атаковала элеваторы и порт в Одессе.