Безвизовый режим для граждан Кыргызстана в Турцию может быть продлен до 180 дней

Безвизовый режим для граждан Кыргызстана в Турцию – 9 0 можно продлить до 180 дней. Об этом 20 июля текущего года заявил министр внутренних дел Кыргызстана Улан Ниёзбеков в ходе встречи со своим коллегой Али Ерликая в Анкаре.

Сообщается, что на встрече стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего стратегического сотрудничества в сфере безопасности, обмена опытом и информацией, а также кибербезопасности.

Глава МВД Кыргызстана посетил Турцию. Граждане КР, въехавшие в Турцию с долгосрочным пребыванием.

Кыргызская сторона с учетом изменений в миграционной политике Турции предложила ввести миграционную амнистию для граждан КР, нарушивших правила пребывания на территории страны, чтобы они могли беспрепятственно выехать (без штрафов и депортации) и в последующем легализоваться.

дек, МВД Турции предложило повысить визовый режим -бесплатный режим для граждан Кыргызстана от 90 до 180 дней и осуществлять взаимные поездки по внутреннему паспорту (ID-карте).