Библиотекарь из Новороссийска победила в шоу «Поле чудес»

13 июня в 20:45

Лилиана Ципулина стала участницей телеигры, которая вышла в эфире Первого канала 9 июня.

Сейчас женщина живет в Московской области. В эфире она передала привет новороссийцам. В качестве подарка участница привезла вязаную картину, где она запечатлела дом в Новороссийске, в котором выросла.

Библиотекарь и учитель русского языка и литературы была в третьей тройке игроков. Она прошла в финал, где отгадала слово «гальюн». Однако библиотекарь не смогла победить в суперигре.

«Я, конечно, рассчитывала выиграть суперигру, но так уж получилось. Тем не менее я хотела играть как можно больше и как можно дольше», — сказала участница в эфире.

Ципулина призналась, что была уверена в своей победе, пишет «Наша газета Новороссийск».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник