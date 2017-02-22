Билеты на матч Россия — Кот-д’Ивуар в Краснодаре появились в продаже

Стартовала продажа билетов на товарищеский матч Россия — Кот-д’Ивуар, который пройдет 24 марта на стадионе «Краснодар».

Билеты на игру можно приобрести на сайте krd.kassir.ru и в краснодарских кассах на Красной, 154, в ТРЦ «Галерея Краснодар» на Головатого, 313, в ТРК «Галактика» на Уральской 98/11 и в ТРЦ «Горизонт» на Тюляева, 2.

Стоимость билетов на встречу национальных сборных составляет от 400 до 5 тыс. рублей. Матч начнется в 19:00, сообщается на сайте РФС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», стадион ФК «Краснодар» открыли матчем сборной России с Коста-Рикой. Его строительство было начато в 2013 году. Вместимость арены составляет около 33 тыс. зрителей.

Фоторепортаж с матча Россия — Коста-Рика, который состоялся на новой арене горожан, смотрите здесь.

Источник