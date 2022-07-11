Битва за зерно: кто и зачем на самом деле сжигает пшеничные поля на Украине. И к чему это может привести

Прогнозы не очень хорошие.

Российскую армию обвинили в намеренном уничтожении полей с пшеницей на Украине. Телеграм-каналы начали массово распространять фейк об обстреле российской армией полей с зерном — в частности, публикуют кадры с едущим по полыхающему полю комбайном. Никакой военной техники или следов боевых действий нет.

На самом деле, кадры с горящими полями были сделаны еще в 2018 году, выяснил телеканал «360». Тогда их активно использовали молдавские журналисты для того, чтобы иллюстрировать природные пожары, в том числе и на полях.

В то же время в сетях появилось и другое видео — на них украинский вертолет летает над полями и поджигает их. По крайней мере, иначе действия борта никак не объяснить. Как пишет портал avia.pro, украинский Ми-24 тепловыми ловушками сжёг целое поле с посевами.

«Пилот украинского вертолёта Ми-24 осуществлял, без видимой на то необходимости, отстрел тепловых ловушек. В результате этого он поджёг поле с посевами пшеницы, которое так и не удалось потушить», — уточняет ресурс.

Власти Харьковской области заявили ранее об уборке урожая на освобожденных территориях. Замглавы временной гражданской администрации (ВГА) области Владимир Демченко сообщил, что работать аграриям приходится в условиях продолжающихся обстрелов со стороны украинских войск. В сети уже обсуждают это заявление, а в частности то, что ВСУ продолжает обстрелы и по сути не дают собирать урожай.

«А знаете, зачем бандеровцы продолжают обстреливать освобождённую часть Харьковской области? Сжигать поля так пытаются. Тёмный разум нацистов не позволяет им допустить даже мысль, чтобы на той стороне была мирная жизнь», — отметил один из комментаторов (цитата по Regnum.ru).

При этом, как считает политолог Сергей Марков, действующий президент Украины намеренно усугубляет зерновой кризис. В мае 2022 года Зеленский заявлял, что Украина не может экспортировать 22 миллиона тонн зерна из-за России.

«Блокировка Россией нашего экспорта дестабилизирует ситуацию действительно в глобальном масштабе. Как результат — дорожает продовольствие в разных странах. Следовательно, возникает угроза голода. В Африке, в Азии, в некоторых странах Европы», — тогда заявлял Зеленский.

Действующий президент Украины Владимир Зеленский

«Зеленский много и красиво говорит о зерновом кризисе в мире и о необходимости вывоза украинского зерна под гарантии безопасности стран НАТО, — считает Марков. — Одновременно по приказу Зеленского ВСУ поджигают поля с урожаем пшеницы в Херсонской области, чтобы зерно не досталось тому, кто его вырастил, потому что там пришла Россия. Также Зеленский пытается не пустить на мировой рынок ни зерно из России ни зерно из Херсонской области».

Кстати, о попытках искусственно блокировать поставки российского зерна, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он напомнил, что украинские порты заблокированы минами ВСУ.

«Украина должна, если речь об украинском зерне, она должна разблокировать свои порты, разминировать или обеспечить безопасный проход через минные поля, а уже вне территориального моря Украина, Россия, Турция готовы обеспечивать безопасность соответствующих судов и доводить их до проливов, и далее уже в Средиземное море они пойдут своим собственным ходом», — отметил Лавров.

«То есть Зеленский намеренно усугубляет мировой зерновой кризис. Зеленский – это один из самых аморальных и подлых политиков, реально какой-то враг человечества», — продолжает политолог Марков.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН ранее оценила недостаток пшеницы на мировом рынке в 2022 году. По данным организации, это порядка 3 миллионов тонн. По его словам, если вывезти из Украины сразу больше (например, 5 миллионов тонн), то это повлечет резкое снижение цен и проблемы для фермеров, которые тратятся на дорогие удобрения (они подорожали из-за роста цен на энергоресурсы).

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса в мире из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом Киев сам создал множество препятствий для вывоза зерна: порты заминированы украинскими минами (часть которых во время шторма оторвалась и ушла в море), а в ДНР заявляли, что ВСУ сожгли зернохранилище в Мариупольском порту.

По данным ООН, в 2021 году с голодом столкнулись 828 миллионов человек, в этом году эта цифра вырастет. В 2015 году организация поставила цель — ликвидировать голод к 2030 году, однако уже сейчас по прогнозам, к этому сроку, даже с учетом восстановления мировой экономики, сталкиваться с голодом будут около 670 миллионов человек.

«Для человечества эти цифры не предвещают ничего хорошего. Мы продолжаем удаляться от нашей цели по ликвидации голода к 2030 году. В следующем году из-за последствий глобального продовольственного кризиса, скорее всего, ситуация еще больше ухудшится», — заявил председатель Международного фонда сельскохозяйственного развития Жильбер Унгбо.

Кроме того, существует реальная опасность того, что в ближайшие месяцы эти цифры еще больше вырастут.

«Глобальный скачок цен на продовольствие, топливо и удобрения, который мы наблюдаем в результате кризиса на Украине, грозит вызвать голод в странах по всему миру. Это приведет к глобальной дестабилизации, голодным смертям и массовой миграции в невиданных ранее масштабах», — отметил директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли.

Ранее стало известно, что даже вооруженная западным оружием Украина с треском проигрывает сражения с Россией. Российские военные сообщили об уничтожении двух ангаров армии Украины с американскими гаубицами М777 в Константиновке. Подобные сообщения появляются в СМИ с завидной регулярностью, оставляя все меньше и меньше коллективному Западу надежды на победу над Россией.