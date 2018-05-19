Бизнес-форум «Дело за малым» пройдет в Краснодаре в октябре

Программа и регистрация участников будут доступны на сайте департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства края.

«Первый форум, который мы провели на Кубани, показал, что диалог между малым бизнесом и властью необходим. Несмотря на то, что край в лидерах по развитию МСП в стране, мы должны двигаться в соответствии со стратегией развития региона, а значит наращивать долю бизнеса в структуре экономики», — отметил вице-губернатор Кубани Василий Швец.

Он подчеркнул, что в рамках форума необходимо наладить взаимодействие и в таких нетрадиционных для малого предпринимательства отраслях, как образование и здравоохранение.

Форум «Дело за малым» будет проходить в Краснодаре 18-19 октября в выставочном комплексе «Экспоград», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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