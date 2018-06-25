Бизнес Олега Дерипаски сменит прописку с острова Джерси на российскую

Энергометаллургическая компания En+ изучает возможность смены регистрации из-за американских санкций.

Об этом сообщили два источника, близких к компании и к одному из ее акционеров. По их словам, бизнесмен в ближайшее время может инициировать расторжение договора с акционерами «Русала», что необходимо для вывода компании из-под санкций минфина США.

Источники отметили, что в России появились необходимые условия для комфортного ведения бизнеса. Так как активы компании находятся в России, логичнее ей зарегистрироваться здесь, пишет газета «Ведомости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», попавшие под американские санкции UC Rusal и En+ планируют к середине лета представить минфину США план, который даст ведомству основания отменить введенные в их отношении ограничения.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник