Бизнес-омбудсмен Борис Титов подписал хартию по защите прав предпринимателей

Он побывал в Ростове-на-Дону с рабочей поездкой и встретился с теми, кто развивает свое дело.

Соседний с Кубанью регион считается лидером по уровню давления на бизнес. Только в 2017 году за защитой своих прав обратились 43% ростовских предпринимателей.

«В новых условиях, когда нефть упала, мы должны развиваться на базе предпринимательства, на базе работы инициативных людей, которые развивают свое дело. Если их будут мучить уголовным преследованием, новая экономика России развиваться не будет», — отметил уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов.

Сейчас в следственных изоляторах по экономическим статьям содержатся почти 6 тыс. человек. Бизнес-омбудсмен предлагает судам в качестве альтернативы аресту выпускать таких подозреваемых на время следствия под залог, сумма которого не будет превышать двукратного размера ущерба. Эту инициативу необходимо закрепить на законодательном уровне, считает Борис Титов.

«Надо снять этот гнет, это бремя с предпринимателей, надо восстановить самое главное — презумпцию невиновности. Важно, чтобы следствие вело следствие, а не пыталось давить на признание вины», — сказал Титов.

Бизнес-омбудсмен предлагает создать общий фонд. Организация будет вносить деньги за тех предпринимателей, которые сами за себя залог дать не могут. Чаще всего в тюрьму бизнесмены попадают по 159-й ст. УК РФ «Мошенничество». Привлечь к ответственности по ней можно даже законопослушного предпринимателя. А вот число оправдательных приговоров не достигает и 1% от общего количества подобных дел.

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