Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил ввести в РФ сбор на импортные вина

По его мнению, для развития российского виноделия нужно снизить конкуренцию с дешевыми импортными винами.

Также он отметил, что необходимо увеличить поддержку отрасли. Ежегодно государство выделяет на эти цели 1,5 млрд рублей. Омбудсмен предложит увеличить эту сумму до 50 млрд рублей. По его словам, эти средства потребуются для покупки земли, высадки виноградников, инвестиций в производство и инфраструктуру.

Для этого Титов предложил ввести специальный сбор на импорт вина, виноматериалов, коньячных спиртов и крепкого алкоголя. Он отметил, что таким образом можно получить около 30 млрд рублей.

Президент Владимир Путин поручил своему помощнику Андрею Белоусову и министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву рассмотреть предложения уполномоченного по правам предпринимателей.

Семье Титова принадлежит один из крупнейших в стране производителей игристых вин — «Абрау-Дюрсо», пишет «Коммерсантъ».

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