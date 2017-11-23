Бизнес-омбудсмен Борис Титов в Краснодаре представил мобильное приложение «Набат»

Сервис позволяет бизнесменам оперативно обратиться к уполномоченному в случае внезапной проверки или обыска.

Специальное приложение позволяет сделать это, нажав одну кнопку, рассказал Титов на всероссийской конференции предпринимателей в Краснодаре.

Приложение «Набат» в тестовой версии доступно для скачивания. Оно требует регистрации, которая позволит оператору колл-центра идентифицировать обратившегося и определить суть проблемы. Обратившемуся за помощью объяснят, какие действия он должен предпринять в нештатной ситуации.

Также в аппарате уполномоченного определят статус проверки (плановая, внеплановая, есть ли запись в реестре), получат возможность зафиксировать нарушения и обратиться в контрольно-надзорные органы либо в прокуратуру с жалобой на нарушения.

Ранее сервис тестировался как общественный проект, теперь в него вносят изменения: использование тревожной кнопки будет официально считаться обращением к региональному бизнес-омбудсмену, пишут «Ведомости».

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