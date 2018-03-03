Бизнесмен Олег Дерипаска получил гражданство Кипра

Причина получения дополнительного паспорта — необходимость постоянных передвижений по миру.

«Олег Дерипаска, без сомнений, остается гражданином России, где он родился, живет его семья и сосредоточены его интересы в бизнесе», — отметил официальный представитель Дерипаски.

Он также добавил, что наличие кипрского паспорта никак не отражается на налогах бизнесмена, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Олег Дерипаска покинул пост президента двух компаний. После ухода от управления компаниями Дерипаска планирует сосредоточиться на машиностроительном сегменте. Он будет развивать стратегические партнерства в группе ГАЗ.

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