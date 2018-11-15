Бизнесменов пригласили принять участие в конкурсе «Инновационный Краснодар»

Заявки на общегородской конкурс будут принимать с 15 ноября до 1 декабря.

К участию приглашаются предприниматели, осуществляющие инновационную деятельность, сотрудники научных организаций, инновационных предприятий, индивидуальные предприниматели.

«Проект «Инновационный Краснодар» направлен на популяризацию научных идей, развитие активности малого и среднего предпринимательства и привлечение инвесторов. Приглашаем всех желающих принять участие в конкурсе», — сказала директор департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей Елена Васильченко.

В этом году конкурс проводится в номинации «Проекты для реального сектора экономики», в рамках которой будет дополнительно определен один победитель в категории «Дебют». К участию в конкурсе допускаются инновационные проекты в сфере промышленности, сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, строительства, торговли, транспорта и связи, а также деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий.

Инновационные проекты, представленные на конкурс, будут оценивать специалисты в области технических наук, общего, стратегического, информационного менеджмента и бизнес-процессов, экономики и управления инновационными системами, производственного менеджмента и экономики отраслей народного хозяйства, процессов и машин в агробизнесе. По итогам конкурса победителям будут вручены дипломы и ценные подарки.

Список участников-победителей и проектов будет размещен на официальном интернет-портале администрации и городской Думы Краснодара.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку по адресу: Краснодар, улица Северная, 279, кабинет №423, телефон 255-26-01 или по электронному адресу vgoncharov@krd.ru и prom@krd.ru, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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