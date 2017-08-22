Бизнесмены из Китая заинтересовались ремонтом дорог на Кубани

Встречу с предпринимателями и потенциальными инвесторами провел вице-губернатор региона Андрей Алексеенко.

Стороны обсудили возможное сотрудничество в области ремонта и содержания дорог, а также производства специализированной дорожной техники на территории края.

«В первую очередь, необходимо сконцентрировать усилия на крупных проектах по строительству дорожных развязок и обходов населенных пунктов, обеспечить удобный проезд гостей и жителей края к Черноморскому побережью», — отметил Андрей Алексеенко.

По его словам, регион заинтересован в расширении контактов с иностранными партнерами в этих сферах. В прошлом году внешнеторговый оборот края с КНР составил 637,4 млн долларов. На территории региона работают девять предприятий с китайским капиталом.

Заместитель генерального директора компании «Гаоюань» Юе Сюэцзюнь подчеркнул, что Краснодарский край представляет особый интерес для китайских инвесторов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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