БК «Локомотив-Кубань-ЦОП» и «Руна-Баскет» сыграют в Краснодаре

Первый исторический матч в Суперлиге-2 18 октября проведет «Локомотив-Кубань-ЦОП» на площадке «Баскет-Холла».

Команда дебютирует в турнире домашним матчем с московским клубом «Руна-Баскет». Железнодорожный коллектив составлен в основном из воспитанников краснодарского клуба. Это ребята, которым от 18 до 20 лет. Игроки «Локо» уверены, что самая молодая команда — не значит самая слабая.

«Все ребята мотивированы только на первое место второй Суперлиги. Понимаем, что соперник будет настраиваться на нас, всем хочется обыграть «Локомотив», это топ-клуб в России, я считаю. Для нас это серьезная мотивация и стимул занять первое место в Суперлиге Б», — сказал игрок БК «Локомотив-Кубань-ЦОП» Илья Платонов.

Успех зависит и от игроков, и от тренерского штаба. Возглавляет его Роман Семернинов, довольно молодой наставник. Старше, конечно, подопечных — ему 37. Для Романа встреча с «Руной-Баскет» также станет первой в Суперлиге. Основная задача специалиста — подготовить молодежь к матчам за главную команду.

«Они мечтали об этом, очень давно их ждали. Каждый молодой игрок как можно раньше хочет попасть во взрослый баскетбол. Для них это большой шанс — ступень по продвижению вверх, к команде ВТБ, Евролиги и Еврокубка», — отметил главный тренер БК «Локомотив-Кубань-ЦОП» Роман Семернинов.

Стартует встреча в 19:00. В это же время 19 октября команды во второй раз сойдутся на малой арене краснодарского «Баскет-Холла».

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