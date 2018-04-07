Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня

07 апреля в 14:42

Патриарх Иерусалимский Феофил III передал его собравшимся паломникам.

Святыню в особых лампадах в Москву доставит делегация Фонда Андрея Первозванного. Спецрейс должен приземлиться в столице примерно в 22:00.

Желающие смогут получить частицу огня прямо в аэропорту «Внуково-1». Затем святыню привезут во многие города России и в русские приходы за рубежом.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Верующие считают, что он появляется чудесным образом в Кувуклии — часовне над Гробом Господним по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников. Схождение происходит ежегодно накануне праздника православной Пасхи и считается чудом, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Благодатный огонь доставят в Краснодар специальным рейсом 7 апреля.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник