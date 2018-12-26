На телеканале «Кубань 24» и на «Первом радио Кубани» стартовал марафон благотворительного фонда «Край Добра», который опекает больных детей. В течение всего дня будут рассказывать истории ребят, которые уже получили помощь, и встречаться с теми, кто им помог.

В этом году акция проходит в новом формате — две съемочные площадки, праздничный лофт и телестудия. Первым гостем новогоднего марафона стала вице-губернатор Анна Минькова. Она отметила важность и необходимость таких событий для ребят, которым нужна поддержка на пути к выздоровлению.

Фонду помогают и многие люди, которым небезразличны судьбы детей.

«Я считаю, что человек, у которого есть возможность помогать, должен это делать. На мой взгляд, благотворительность — это не призвание, а дело для каждого человека по мере возможностей. Потому что нельзя оставаться в стороне», — сказал благотворитель Борис Юнанов.

Помочь подопечным фонда «Край Добра» очень просто. Нужно отправить короткое СМС со словом «СЧАСТЬЕ» на номер 7715, через пробел указав любую сумму. А можно зайти на сайт благотворительного фонда и нажать на кнопку в виде сердца. Даже самое небольшое пожертвование может спасти чью-то жизнь.

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