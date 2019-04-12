Благотворительная акция «Клуба добрых дел» собрала 7,5 миллионов рублей для помощи тяжелобольным детям

Собранные в ходе благотворительного вечера средства направят на помощь подопечным фонда «Край Добра».

На мероприятии были представлены 60 полотен как начинающих, так и именитых художников. А в числе благотворителей — десятки бизнесменов и общественных деятелей. Акцию поддержали и краевые власти.

«В целом Сбербанк за все это время собрал с помощью аукциона свыше 16 млн рублей, которые помогли фонду «Край добра» вылечить 60 детей. Это огромная сумма и огромное достижение. Так случилось, что не все виды медицинской помощи прописаны в программе обязательных медицинских государственных гарантий. И часть детей нуждаются в операциях в зарубежных клиниках. Все эти услуги сегодня качественно выполняет фонд «Край добра». Он буквально ведет своих пациентов и их родителей за руку, начиная от момента обращения и заканчивая моментом излечения», — рассказала заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.

«Здесь нет людей, которых сюда заставили прийти. Многих наших клиентов приглашаем, большинство из них приходят и поддерживают наше мероприятие, но это скорее то, что есть внутри каждого из нас — потребность помогать», — сказал управляющий Краснодарским отделением ПАО «Сбербанк» Андрей Орешко.

Завершился вечер флешмобом «Свет наших сердец» — все гости одновременно отпустили в небо воздушные шары в форме сердец, как символ доброты и взаимопомощи.