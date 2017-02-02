Благотворительная акция «Я с тобой» за день собрала 120 тыс. рублей

Всего за один день 120 тыс. рублей собрали жители Краснодарского края на лечение больных раком детей.

Это только лишь результат СМС-сообщений на номер 7715.

Программа «Факты» 1 февраля рассказала о начале благотворительной акции «Я с тобой». Ее проводит Молодежный кадровый центр краевого министерства образования в пользу подопечных фонда «Край Добра». Это дети с онкологическими заболеваниями. На их лечение неравнодушные кубанцы и перечисляют деньги. Каждый рубль может спасти чью-то жизнь. Акция продолжится до 15 февраля.

Если вы хотите помочь больным детям, нужно отправить смс на короткий номер 7715 со словом «Счастье», через пробел указав любую сумму, или сделать пожертвование на сайте фонда «Край Добра», сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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