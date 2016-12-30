Благотворительный фонд «Край добра» завершил акцию «Елки желаний»

В Краснодарском крае 30 декабря завершилась благотворительная акция фонда «Край Добра»: «Елки желаний» исполнила 9 тыс. детских желаний.

Подарки к празднику получат дети из малообеспеченных семей и те, кто вынужден встречать Новый год в больнице. Дети писали на открытках-снегирьках, что они хотят увидеть под праздничной елкой. Открытки волонтеры развесили на елках, установленных в торговых центрах края, и каждый мог попробовать себя в роли Деда Мороза и исполнить детскую мечту.

«Писали на снегирьке, конечно, ребенок очень рад был. Не ожидали такого. Заказала книги, получила книги», — поделилась мама Светлана Моргунова.

Дети, которые из-за болезни вынуждены отмечать Новый год в клинике, не только получили подарки, но и увидели праздничное представление. А к тем, кто не смог спуститься на утренник, Дед Мороз и Снегурочка пришли в палату. Десятилетняя Кира попросила себе новое платье. Говорит, что болезнь не повод пропускать самый красивый праздник в году.

«Я буду в нем отмечать здесь Новый год, в этом платье», — сказала пациентка детской краевой больницы Кира Халявка.

Помочь тяжелобольным детям можно не только во время акций. Ваша поддержка им необходима всегда. Для этого можно отправить СМС со словами «счастье» на номер 7715, через пробел указав сумму. Или сделать пожертвование на сайте фонда «Край добра», сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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