[Президент России Владимир] Война Путина против Украины оказалась стратегическим провалом и значительно уменьшила мощь, интересы и влияние России в последние годы. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на мероприятии в Хельсинки.

По его словам, США поддерживают Киев с его союзниками и партнерами, а Москва оплачивает его инициативы.

Блинкен отметил, что Соединенные Штаты и их союзники ищут дипломатическое решение и что Москва пытается избежать эскалации «фальшивого» кризиса на фоне российских угроз Украине. «Президент [Джо] Байден сказал президенту Путину, что мы готовы обсудить наши взаимные опасения по поводу безопасности. Кроме того, мы внесли письменные предложения по снижению напряженности», — сказал Блинкен.

Последние 20 лет Путин пытался превратить российскую армию в силу, оснащенную самым современным вооружением, — говорит он. . «Кремль часто говорил, что у него вторая по силе армия в мире, и многие этому верили. Даже сегодня многие считают российскую армию второй по численности армией в Украине. Однако это пример технической, технологической, лидерской, военной стратегии, тактики и моральной несостоятельности», — сказал госсекретарь.