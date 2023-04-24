Блинкен не приехал на заседание Совбеза ООН под председательством Лаврова

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министры иностранных дел западных стран не участвуют в заседании Совета Безопасности ООН под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщает ТАСС.

Говорят, что во встрече участвует постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд. В ООН участвуют также постоянные представители Великобритании и Франции.

Также во встрече приняли участие госминистр ОАЭ Халифа Шахин аль-Марар, заместитель министра иностранных дел Габона Эрман Иммонго, заместитель министра иностранных дел и региональной интеграции Ганы Томас Мбомба, первый министр иностранных дел Кубы». лидер Херардо Пенальвер Портал участвует.