Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новом пакете военной помощи Украине на 400 миллионов долларов.

Россия После вторжения в Украину пакет 33-й помощи включает в себя HIMARS и гаубицы, боеприпасы для боевых машин Bradley и много другой техники, предоставленной США.

“Пока у Украины нет сильнейших позиций на стол переговоров, мы будем стоять с Украиной и укреплять ее вооруженные силы на поле боя. Сегодня только Россия может положить конец войне. «Пока этого не сделает Россия, мы будем продолжать помогать столько, сколько потребуется», — сказал Блинкен о пакетах помощи, предоставленных Украине.