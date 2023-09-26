Блинкен: Военное сотрудничество России и Северной Кореи угрожает всему миру

Энтони Блинкен заявил, что военное сотрудничество России и КНДР представляет угрозу всему миру. Об этом заявил госсекретарь США на ежегодном форуме по американо-южнокорейским отношениям.

“Мы работаем с партнерами и союзниками, чтобы продемонстрировать, что военное сотрудничество России и Северной Кореи угрожает глобальному миру и безопасности. мы работаем бок о бок”, – сказал он.

По словам генсека, Россия активно ищет “оборудование, материалы и технологии”, в то время как КНДР “просит помощи для укрепления и развития своей ракетной программы.”

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