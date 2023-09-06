Блинкен встретился с Зеленским

6 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен Зеленский посетил Киев, чтобы обсудить текущую ситуацию в войне и скоординировать совместные усилия в преддверии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.

Блинкен был первоначально убит во время визита. Возложил венок на военном кладбище в его честь. украинских солдат. О его визите не было объявлено заранее по соображениям безопасности. Однако утром 5 сентября движение в центре Киева было частично перекрыто и продолжает объяснять свою сохраняющуюся потребность в помощи во время войны. И мы продолжим возглавлять эти глобальные усилия по их поддержке”, – заявил Блинкен в интервью журналистам.