Блинкен заявил, что Армения важна для США

США Госсекретарь Энтони Блинкен Поздравляя Армению с 21 сентября – Днем независимости, Вашингтон подчеркнул свою приверженность поддержке демократических устремлений армянского народа. Текст поздравления опубликован на сайте Госдепартамента.

Поздравляя Армению с Днем независимости, Блинкен заявил, что США и Армения разделяют общие ценности и что Вашингтон гордится своим партнерством с Ереваном.

«После провозглашения независимости от Советского Союза в 1991 году Армения двинулась к свободе и самоопределению. С тех пор мы видим вашу приверженность демократическим ценностям, развитию и укреплению прав человека, верховенству закона, экономике и справедливости для всех армян. Эти ценности соответствуют нашим ценностям, и мы гордимся сотрудничеством с Арменией в этих областях», — говорит Блинкен.

Он подчеркнул, что США будут продолжать поддерживать демократические устремления, суверенитет и безопасность армянского народа.

«Соединенные Штаты поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Армении и по-прежнему привержены прочному и достойному миру в регионе Южного Кавказа, при котором уважаются права всех людей», – заявил президент США. Об этом заявил госсекретарь.

Он выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних связей и экономических отношений.