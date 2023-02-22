Блинкен заявил, что США готовы вести переговоры с Россией о контроле над вооружениями

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США готовы вести переговоры с Россией о контроле над вооружениями в любое время.

Так, он заявил, что участие России в новом договоре СНВ

The New York Times писала, что Блинкен заявил, что США «независимо от того, что происходит в мире и в отношениях между двумя странами, в любой момент Россия заявила, что готова вести переговоры с Россией об ограничении стратегических вооружений.

21 февраля российский лидер Владимир Путин объявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Москва согласна н не выходит, то есть прекращает свое участие, заявил президент.

По его словам, прежде чем вернуться к этому вопросу, необходимо понять, что такое страны НАТО, как Франция и Великобритания. утверждают.