Блинкен знает, на что надеется Путин

Госсекретарь США Энтони Блинкен Он призвал народ Украины не забывать ужасы войны. Его заявления цитирует DW.

Блинкен привел конкретные примеры военных преступлений, в том числе нападения России на дома мирных жителей, похищение детей, задержание украинцев в нечеловеческих условиях, склады гуманитарной помощи и зерно, направленное на уничтожение свои склады.

“Украинские семьи испытывают это каждый день. Они испытали это за 574 дня вторжения”, – заявил глава Госдепартамента США.

Блинкен заявил, что, если президент России Владимир Путин продолжит насилие, он надеется, что однажды Украина и мировое сообщество будет отрезано. «Но украинцы не сдаются. И мы тоже не сдадимся, заверил Блинкен.