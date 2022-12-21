Bloomberg: из-за наплыва россиян валюты стран СНГ стали лучшими в мировых рейтингах

Наибольший рост показали валюты Грузии, Армении и Таджикистана.

Валюты Грузии, Армении и Таджикистана вошли в число лидеров по укреплению к доллару в этом году из-за исхода сотен тысяч россиян в эти страны, пишет Bloomberg.

В этих странах осели россияне, бежавшие от мобилизации. С собой они вывезли сбережения на миллиарды долларов. Благодаря этому армянский драм вырос на 22%, грузинская валюта — на 16%, а таджикский сомони прибавил 10 пунктов, подсчитало агентство.

По данным Нацбанка Грузии, наплыв граждан России спровоцировал увеличение денежных переводов в Грузию из России в пять раз, что составляет более 60% от всех транзакций и превышает $1,75 млрд. В Армению из нашей страны было переведено около $2,8 млрд, что в четыре раза больше по сравнению с показателями 2021 года.

Bloomberg сообщил, что наибольшее влияние приезд российских эмигрантов оказал на валюты небольших стран. Казахстан с населением около 19 млн человек, что примерно в шесть раз больше, чем в Армении и Грузии, также стал популярным направлением у россиян, но местная валюта, тем не менее может завершить год падением.

Ранее ожидалось, что страны СНГ понесут экономические потери, так как их главный торговый партнер оказался под санкциями. На деле же вышло, что огромный приток капитала увеличил их валютные резервы. Так, в Ереване отметили двузначный рост экономики во втором и третьем кварталах текущего года, а экономика Грузии показала почти десятипроцентный рост за три месяца до сентября.

Переводы в Таджикистан выросли более чем на половину в первом полугодии. Это позволило экономике не самой богатой страны вырасти на 7%.

Ранее Forbes сообщил, что после объявления о частичной мобилизации из России уехали порядка 700 тысяч человек. При этом не до конца понятно, кто из этих людей — обычные туристы, а кто покинул страну по причине частичной мобилизации.

“Блокнот” попытался разобраться, почему за границу выпустили сотни тысяч молодых россиян, а вместо них мобилизовали больных и вышедших из призывного возраста.